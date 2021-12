Pogoda na jutro - 18.12. Różne rodzaje opadów. Temperatura sięgnie 7 stopni

Pogoda na jutro - sobota 18.12

W sobotę zaznaczy się płytka zatoka niżowa związana z układem znad północnej Skandynawii ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie do Polski ciepłe, wilgotne powietrze polarne morskie. W dzień zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego, poza tym pojawią się liczne zamglenia, lokalnie mgły - początkowo w pasie wybrzeża, następnie również w głębi kraju. Opady wystąpią początkowo w rejonie Suwałk, następnie ich strefa przemieszczać się będzie w kierunku południowo-wschodnim i obejmie swoim zasięgiem Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę oraz częściowo Mazowsze i Ziemię Kielecką. Opady będą słabe, sporadyczne, głównie deszczu, na południu Polski deszczu ze śniegiem. W górach prognozowany jest śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C południowym wschodzie do 5-7 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni, skręcający na zachodni.