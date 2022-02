Pogoda na jutro - 15.02. Chwile ze słabym deszczem i silniejszym wiatrem

Pogoda na noc

Pogoda na noc: będzie pogodnie, jednak na zachodzie kraju i Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się niewielkie opady deszczu o sumie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimum od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Okresami może powiać dość silnie i w porywach na północy rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.