Pogoda na jutro - 11.10. W nocy mróz i mgły. Poniedziałek w części kraju przyniesie deszcz

Pogoda na noc 10/11.10: będzie pogodnie, miejscami możliwe są mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Przy gruncie temperatura może spaść nawet do -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy.