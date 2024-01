Zaczynają się ferie zimowe. Co z pogodą? "Do Polski napłynie kolejna porcja chłodu"

W poniedziałek w części województw rozpoczynają się ferie zimowe. Czy ich pierwsze dni okażą się białe, czy też nie ma szans na wypoczynek w śniegu? Sprawdź prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka.

- W okresie prognozy Polska znajdować się będzie w zasięgu układów niskiego ciśnienia znad wschodniej i północnej Europy - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, dodając, że z niżami wiążą się również systemy frontów atmosferycznych. - Z północnego zachodu nad nasz kraj napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego. Będzie ono sprzyjać występowaniu na ogół dużego i całkowitego zachmurzenia z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a w regionach zachodnich również przejściowego deszczu.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami śniegu do 2-5 centymetrów, od zachodu przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Nad ranem lokalnie wystąpi ryzyko opadów marznących powodujących gołoledź. Na termometrach zobaczymy od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centralnej Polsce, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich powieje umiarkowanie.

W niedzielę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Popada śnieg, tylko w zachodniej Polsce będzie to deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, tylko w górach w porywach rozwijający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w okresie 13-17.01 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Początek przyszłego tygodnia przywita nas kolejną porcją chłodu, gdyż do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego.

- Dominującym typem pogody będzie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu, rozpogodzeniami oraz mroźnymi nocami. To dobra wiadomość dla uczniów, którzy rozpoczną ferie zimowe i liczą na prawdziwie zimowy wypoczynek - mówił Zdonek.

W poniedziałek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale spodziewane są rozpogodzenia. Przelotnie poprószy śnieg o zmiennym stopniu intensywności. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Prognozowane opady w okresie 13-17.01 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie w całej Polsce duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu o zmiennym stopniu intensywności. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Pochmurna auta zawita do nas również w środę. Na południowym zachodzie kraju może padać śnieg. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie w całym kraju od -3 st. C do -1 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby.

Prognozowane porywy wiatru w okresie 13-17.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl