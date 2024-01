Trwają ferie zimowe. Gdzie można liczyć na śnieg?

Pogoda na ferie zimowe. Uczniowie kilku województw właśnie kończą zimowy wypoczynek, zaś inni dopiero do zaczynają. Jakie niespodzianki szykuje im aura w kolejne dni? Czy będzie można liczyć na śnieg? Sprawdź najnowszą prognozę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W Polsce trwają ferie zimowe. W niedzielę 28 stycznia zakończą je uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W poniedziałek, czyli 29 stycznia, na odpoczynek udadzą się chodzący do szkół w woj.: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Od 22 stycznia do 4 lutego trwają ferie w woj.: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Pogoda na ferie. Pogoda na sobotę 27.01

Co szykuje pogoda na nadchodzący czas? W sobotę Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Bałtyku. Strefa grubych chmur, czyli front atmosferyczny o charakterze chłodnym, rozciągać się ma nad wschodnią połową kraju, gdzie padać ma mokry śnieg i śnieg z deszczem. Z północy popłynie kolejna porcja zimnego powietrza polarnego. Od zachodu jednak zbliżać ma się spokojny układ wyżowy.

W województwie zachodniopomorskim oraz dolnośląskim i opolskim zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Natomiast na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz Mazowszu czeka nas pochmurna aura z opadami mokrego śniegu do 1-5 centymetrów. W Sudetach padać nie powinno, ale w Karpatach okresami pojawią się śniegu do 5 cm, a nawet 10 cm. Nad morzem czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami, w rejonie Zatoki Gdańskiej pojawią się słabe opady śniegu z deszczem.

Termometry pokażą od 2-3 stopni Celsjusza w woj. warmińsko mazurskim, podlaskim i mazowieckim, przez 4-5 st. C na Śląsku Dolnym i Opolskim, do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem będzie około 5 st. C, a wysoko w górach około -5/-10 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę, szczególnie mocny nad morzem. Wysoko w górach podmuchy mogą rozpędzać się do 80-100 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na niedzielę 28.01

W niedzielę wyż obejmie swoim zasięgiem nasz kraj, niosąc zanik opadów i przejaśnienia. Ulokuje się on nad Europą Środkowo-Wschodnią i pozostanie w tym rejonie kontynentu na kilka dni. Umożliwi również napływ ciepłego powietrza z południowego zachodu, z rejonu Hiszpanii. Szykuje się pogoda przedwiosenna.

Tego dnia duże zachmurzenie z rozpogodzeniami zapanuje w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, opolskim oraz w Sudetach. Na Mazowszu oraz w Karpatach przeważać będzie pełne zachmurzenie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu, Warmii i Mazurach, przez 5 st. C na Pomorzu Zachodnim, do 6 st. C Śląsku Dolnym i Opolskim. Nad samym morzem będzie około 5 st. C, a wysoko w górach około 0/-5 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek 29.01

Poniedziałek zapowiada się przeważnie pochmurnie. Większe przejaśnienia spodziewane są w Karpatach i na Lubelszczyźnie. W woj. łódzkim możliwe są słabe opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu, Warmii i Mazurach, przez 5 st. C na Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, do 6-7 st. C na wschodnim Pomorzu oraz Śląsku. Nad morzem wartość na termometrach wyniesie około 6 st. C, a wysoko w górach około 1-7 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach nad morzem rozpędzając się do 50-60 km/h.

Autor:dd,as

Źródło: tvnmeteo.pl