Pogoda na dziś - Zaduszki, 2.11. Miejscami może intensywnie padać

Pogoda na dziś, czyli Zaduszki. W sporej części kraju pojawią się opady - miejscami dość intensywne, bo do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza.

Pogoda na Dzień Zaduszny: na Podlasiu, Mazowszu, Mazurach Warmii, Lubelszczyźnie prognozowana jest pogodna aura. Na ogół nie powinno padać. W pozostałej części Polski niebo będzie pochmurne, a ponadto w ciągu 12 godzin może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu, Śląsku i Podkarpaciu do 13 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr.