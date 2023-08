Pogoda na dziś - wtorek, 8.08. Deszcz, burze i niekorzystny biomet

Wtorek na północy, zachodzie i w centrum kraju oraz na południowym wschodzie upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są burze. W pozostałej części kraju wystąpią rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami (głównie w burzach) dość silny wiatr, w porywach na Pomorzu rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.