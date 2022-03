Pogoda na dziś - wtorek 8.03. Na ogół pogodnie, ale lokalnie może padać śnieg

Pogoda na dziś: we wschodniej połowie kraju należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. W drugiej części dnia na północnym wschodzie mogą pojawić się słabe opady śniegu o sumie mniejszej niż centymetr. Na pozostałym obszarze kraju dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo z kierunków północnych, tylko na wschodzie wiatr będzie umiarkowany.