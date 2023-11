Pogoda na dziś - wtorek, 7.11. Komfort termiczny w całym kraju, chwilami zrobi się słonecznie

Pogoda na dziś. Wtorek 7.11 przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni Celsjusza. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

We wtorek wystąpi umiarkowane zachmurzenie na północy kraju. Tam też miejscami może słabo popadać przelotny deszcz. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chwilami zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, na północy miejscami silniejszy wiatr z południowego zachodu.