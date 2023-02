Pogoda na dziś - wtorek 7.02. W części kraju spadnie śnieg, w innych miejscach pokaże się słońce

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. W rejonie Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski wystąpią słabe opady śniegu, spadnie do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 do -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, w środkowych regionach będzie od -1 do 0 st. C. Do 3-4 st. C pokażą termometry na Pomorzu oraz Wybrzeżu. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, słabo i umiarkowanie.