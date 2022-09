Pogoda na dziś - wtorek, 6.09. Lokalnie pojawią się burze i przelotny deszcz

Na wtorek synoptycy prognozują przeważnie pogodną aurę. Tylko we wschodniej części Wybrzeża oraz w górach pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, tam też możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach okaże się silny.