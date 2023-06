Pogoda na dziś - wtorek 6.06. Gwałtowne zjawiska pogodowe w części kraju

Pogoda na dziś. Wtorek 6.06 przyniesie pogorszenie pogody, szczególnie w południowych regionach Polski. Lokalnie spodziewane są opady deszczu i burze z silnymi porywami wiatru. Termometry wskażą od 21 do 26 stopni Celsjusza, a biomet będzie przeważnie neutralny.

Pogoda na dziś - wtorek 6.06

Na południu Polski we wtorek 6.06 spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą opady do 10-25 l/mkw. oraz wiatr, który w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr - przeważnie z kierunków wschodnich.

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 6.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent, a najwyższą zanotujemy w regionach południowych. W całym kraju będzie ciepło, zaś na południu aura okaże się wilgotna i parna. Tam zapanują również niekorzystne warunki biometeorologiczne - w pozostałej części Polski będą one neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorkowy poranek zapowiada się słonecznie, ale po południu niebo zasnują chmury. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia termometry wskażą do 25 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka we wtorek stopniowy wzrost zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby. Barometry wskażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby wiatr wschodni. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z deszczem i burzami. Gwałtowna aura przyniesie ze sobą opady 10-25 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa.

