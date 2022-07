Pogoda na dziś - wtorek, 5.07. W wielu miejscach przydadzą się parasole. Termometry pokażą do 26 stopni

We wtorek w południowo-wschodniej Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy i burzami, podczas których może spaść nawet do 10-30 l/mkw. W pozostałych częściach kraju spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w południowej Polsce, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w czasie burzy będzie silny i rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.