Pogoda na dziś - wtorek 4.07. Pogodnie w części kraju. W innych regionach pojawią się chmury, deszcz oraz lokalne burze

Wtorek w wielu regionach upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na Pomorzu i Warmii spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Wzrost zachmurzenia kłębiastego, a także przelotne opady deszczu do 10-25 l/mkw. i burze wystąpią również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C miejscami na południowym wschodzie. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 70-90 kilometrów na godzinę.