Pogoda na dziś - wtorek 31.10. Deszczowa strefa przejdzie przez Polskę

Pogoda na dziś. We wtorek 31.10 termometry wskażą wysokie wartości, jak na ostatni dzień października. W całym kraju będzie jednak pochmurno i należy spodziewać się opadów deszczu, a wiatr w porywach mocno powieje.

We wtorek zachmurzenie będzie duże i całkowite ze strefą opadów przemieszczającą się z zachodu na wschód Polski. Spadnie do 5, a lokalnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w regionach północnych, przez 16 st. C w centralnej części kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-50 km/h, a na obszarach górskich do 60-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na wschodzie Polski po ponad 90 procent na północnym zachodzie. Ciepło będzie w regionach południowo-wschodnich, a w większości kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia możliwe są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 985 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, a w pierwszej części dnia możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek niebo nad Poznaniem okaże się pochmurne, a w pierwszej części dnia może dodatkowo wystąpić słaby deszcz. Po południu pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek zacznie się we Wrocławiu pochmurno ze słabymi opadami deszczu, ale niebo będzie się rozpogadzać. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, momentami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się pochmurnego wtorku. Wystąpią rozpogodzenia, ale okresami również słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 975 hPa.

