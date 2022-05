Pogoda na dziś - wtorek 31.05. Miejscami przelotnie popada. Maksymalnie 22 stopnie

Pogoda na dziś - zachmurzenie od małego oraz umiarkowanego w regionach wschodnich i południowych do dużego na północy i zachodzie. W pasie Polski północnej oraz wieczorem na zachodzie kraju spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 20-22 st. C na południu. Wiatr powieje słabo z południowego zachodu. Umiarkowanie może wiać jedynie w rejonie północno-wschodniej i wschodniej Polski.