Pogoda na dziś - wtorek 31.01. Czeka nas zimny, miejscami śnieżny dzień

We wtorek mieszkańcy południowych i zachodnich regionów powinni przygotować się na opady przeważnie mokrego śniegu. Będą one stopniowo przechodziły w deszcz ze śniegiem, a w zachodniej Polsce również w deszcz. We wschodniej Polsce spodziewana jest na ogół pochmurna aura, ale niebo będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 6 st. C na północnym zachodzie. Powieje zachodni wiatr, jego porywy będą rozwijały prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.