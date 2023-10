Pogoda na dziś - wtorek 3.10. Temperatura jak latem. W całym kraju powieje

Wtorek 3.10 zapowiada się w całym kraju bardzo ciepły, a miejscami - gorący. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia nawet 27 stopni Celsjusza. Utrudnieniem zaś może być silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 70 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.

Wtorek 3.10 przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północnym zachodzie kraju będzie ono wzrastać do dużego. Po południu na Pomorzu Zachodnim spadnie do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 90 km/h.

Pogoda na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - wtorek 3.10

Wilgotność powietrza będzie utrzymywać się na poziomie 50-70 procent. Najwyższa wartość prognozowana jest dla krańców północno-zachodnich. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Biomet będzie zróżnicowany - od niekorzystnego na północnym zachodzie, przez neutralny, po korzystny w większości kraju.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie we wtorek będzie pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 26 st. C. Południowo zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na wtorek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku prognozowana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą do 24 st. C. Południowo zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pogodnie, pod wieczór pojawi się więcej chmur. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia na wtorek prognozowana jest pogodna aura. Pod wieczór zrobi się pochmurno. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, rozpędzając się w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 26 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 991 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl