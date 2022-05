Pogoda na dziś - wtorek 3.05. Deszczowo w części kraju. Mogą pojawić się burze

Pogoda na dziś: w województwach północnych i południowych spodziewane są opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach prognozowane są burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do ponad 80 kilometrów na godzinę. W reszcie kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.