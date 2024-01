Pogoda na dziś - wtorek, 30.01. Korzystny biomet i nawet 10 stopni

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.