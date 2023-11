Pogoda na dziś - wtorek 28.11. Kilkustopniowy mróz, opady w części kraju

Pogoda na dziś: wtorek 28.11 okaże się śnieżny w części kraju. Termometry wskażą od -4 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr chwilami będzie się wzmagał. Odczujemy zimno, a biomet wszędzie zapowiada się niekorzystny.

Wtorek przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W regionach południowych i centralnych pojawią się opady śniegu rzędu 1-6 centymetrów. Na Pomorzu też może padać, ale opady nie przekroczą jednego centymetra. Temperatura wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni.

Warunki biometeo - wtorek 28.11

Wilgotność powietrza we wtorek w całej Polsce będzie bardzo wysoka, przekraczając 90 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni upłynie z zachmurzeniem dużym i przelotnym śniegiem. Termometry wskażą do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Barometry pokażą w południe 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie okaże się pochmurny z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W południe barometry wskażą 965 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dla Poznania prognozowana jest pochmurna aura, po południu spadnie śnieg. Termometry wskażą do -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie zachmurzenie duże, po południu wystąpią opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek zachmurzenie okaże się duże, spodziewane są opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie w południe sięgnie 982 hPa, będzie spadać.