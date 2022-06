Pogoda na dziś - wtorek, 28.06. Upalny, a zarazem burzowy dzień

We wtorek strefa frontowa związana z pofalowanym frontem chłodnym przemieszczać się będzie w kierunku północno-wschodnim, jednocześnie tracąc na aktywności. Jednak z uwagi na korzystne warunki termodynamiczne, należy spodziewać się większego zachmurzenia oraz burz. Strefa wyładowań atmosferycznych wędrować będzie od województw zachodnich w kierunku centrum, a wieczorem dotrze do Warmii, Mazowsza oraz Małopolski. Miejscami zjawiska będą silne, z ulewnym deszczem o sumie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz opadami gradu. Za frontem nastąpią rozpogodzenia, napłynie też chłodniejsze powietrze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 stopni Celsjusza na zachodzie do 31-33 st. C na wschodzie i w centrum Polski. Powieje słaby wiatr, południowo-wschodni, na zachodzie umiarkowany, skręcający na północno-zachodni.