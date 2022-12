Pogoda na dziś - wtorek 27.12. Dzień pod znakiem chmur i porywistego wiatru

Pogoda na dziś będzie kształtowana przez niż, który zaciągnie do nas chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Prognozowane są silne porywy wiatru.

Wtorkowy poranek będzie pochmurny, spodziewane są też słabe i umiarkowane opady deszczu. W ciągu dnia chmur zacznie przybywać, ale miejscami jest szansa na rozpogodzenia, choć niewykluczone są także przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się też opady deszczu ze śniegiem. W górach prognozowany jest sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2/3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5/6 st. C na południu i zachodzie. Powieje z zachodu, dość silnie i porywiście. Jego porywy będą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę i potęgować uczucie chłodu.