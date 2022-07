Pogoda na dziś - wtorek, 26.07. Miejscami przydadzą się parasole, może także zagrzmieć

Pogoda na jutro - wtorek 26.07

Wtorek przyniesie ze sobą duże i całkowite zachmurzenie w strefie frontu atmosferycznego. Towarzyszyć mu będą słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód Polski. Lokalnie mogą wystąpić słabe burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, zwłaszcza na południu i wschodzie. W zachodniej Polsce prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.