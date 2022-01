Pogoda na dziś - wtorek 25.01. Będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy Polski. Wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie - mokrego śniegu do pięciu centymetrów. W wyższych partiach Karpatach spadnie 10 cm śniegu. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.