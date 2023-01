Pogoda na dziś - wtorek 24.01. Niebo zasnują chmury, miejscami będzie mglisto. Do 3 stopni na termometrach

We wtorek w kraju prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami w północnych regionach. Na południu mogą wystąpić zamglenia i mgły, utrzymujące się miejscami do południa. Ponadto lokalnie spodziewane są opady mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 2 st. C w centrum kraju do 3 st. C na południu i południowym wschodzie Polski. Powieje słaby, północny wiatr.