Pogoda na dziś - wtorek 23.01. Czeka nas chłodny, deszczowy dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś - wtorek 23.01

Wtorek w całym kraju przyniesie zachmurzone niebo. W ciągu dnia prognozowane są rozpogodzenia, ale może również przelotnie popadać od 1 do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany wiatr, z silniejszymi podmuchami na zachodzie i Wybrzeżu - tam w porywach może on osiągnąć prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.