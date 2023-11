Pogoda na dziś - wtorek 21.11. Na północy poniżej zera, na południu prawie 10 stopni

Pogoda na dziś - wtorek 21.11

Wtorek zapowiada się w Polsce pochmurno, chociaż momentami niebo będzie się przejaśniać, szczególnie w północnych regionach. Miejscami popada - na południowym zachodzie i południu prognozowany jest deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie nawet słabe opady śniegu do 1 centymetra. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 5 st. C w centralnej Polsce do 9 st. C w Małopolsce. Powieje wschodni i północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zwłaszcza na północy.