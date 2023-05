Pogoda na dziś - wtorek 2.05. Miejscami burzowo, maksymalnie 22 stopnie

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i południu będą miejsca, w których niewykluczone są wystąpią burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru osiągające 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 2.05

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka wtorek ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Może zagrzmieć, a burzom towarzyszyć mają opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Może pojawić się burza (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Powieje slaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.