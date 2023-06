Pogoda na dziś - wtorek, 20.06. Burzowo w części kraju, od 26 do 32 stopni

Wtorek zapowiada się pogodnie. W drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie na zachodzie Polski, lokalnie też tam zagrzmi. Podczas burz będzie padał intensywny deszcz o sumie 20-30 litrów na metr kwadratowy. Może pojawić się grad. Słabe wyładowania mogą pojawić się również w północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 26-27 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum kraju, do 30-32 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby, zmienny.