Pogoda na dziś - wtorek 20.02. Biomet będzie niekorzystny

Pogoda na dziś. Wtorek 20.02 w całym kraju zapowiada się pochmurno. Prognozowane są również opady deszczu. Taka aura nie będzie pozytywnie wpływała na nasze samopoczucie - warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Termometry pokażą od 3 do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek 20.02

We wtorek w całej Polsce zapanuje pochmurna aura. W ciągu dnia będzie również padał deszcz. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Momentami silniejsze podmuchy pojawią się w pasie Wybrzeża.