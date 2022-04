Pogoda na dziś - wtorek, 19.04. Sporo chmur na niebie, popada deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg

Pogoda na dziś. We wtorek na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 do 11 stopni. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy, a w Małopolsce, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej również deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. W górach sypnie do 2-5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy wiatr.