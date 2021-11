Pogoda na dziś - wtorek 16.11. Niebo zasnują chmury. Od 5 do 10 stopni

czytaj dalej

Ryba z zębami to nic nadzwyczajnego. Tylko roślinożerne ich nie mają. Ale ofiodon to ryba z zębami bardzo specyficznymi. Ma ich setki - zazwyczaj 555. Są ostre i maleńkie, pokrywają twarde podniebienie zwierzęcia i całą jamę gębową. Najnowsze badania wykazały, że ryba taka codziennie traci około 20 zębów. Właściwie zaś nie tyle traci, co wymienia na nowe.