Pogoda na dziś - wtorek 15.11. Czeka nas chłodny i pochmurny dzień

Wtorek przyniesie w całym kraju pochmurną aurę z lokalnymi opadami mżawki i zamgleniami. Jedynie w zachodnich, południowych i centralnych regionach możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą w ciągu dnia od 6 st. C na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie Polski. Słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków.