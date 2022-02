Pogoda na dziś - wtorek 15.02. Przelotne opady, silniejszy wiatr, maksymalnie 10 stopni

Pogoda na dziś: zachmurzenie umiarkowane i duże. W rejonach Ziemi Lubuskiej, Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia nie powinno padać, zaś w pozostałej części kraju wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę.