Pogoda na dziś - wtorek 14.11. Chłodno, wietrznie i deszczowo

Pogoda na dziś. We wtorek 14.11 pojawią się w wielu regionach kraju opady deszczu. Miejscami możliwe są przejaśnia i rozpogodzenia. Termometry wskażą od 6 do 12 stopni.

We wtorek czeka nas na ogół pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Rozpogodzenia możliwe są jedynie na południowym zachodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. W obszarach górskich porywy mogą sięgać do 80 km/h.