Pogoda na dziś - wtorek 14.06. W części kraju pogodnie, w innych regionach chmury i przelotny deszcz

Pogoda na dziś przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy, wschodzie i częściowo w centrum może chwilami popadać deszcz o sumie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Na północnym wschodzie okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać 50-70 kilometrów na godzinę.