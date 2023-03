Pogoda na dziś - wtorek 14.03. Dzień przyniesie silne porywy wiatru i deszcz. Biomet niekorzystny

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i przelotnych opadów od 1 do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu okaże się przeważnie umiarkowany i dość silny. Okresowo jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, a pod koniec dnia na zachodzie - nawet 80 km/h.