Pogoda na dziś - wtorek, 13.09. Lokalnie popada, miejscami będzie ponad 20 stopni

Wtorek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, na północy i w centrum kraju wzrastające do dużego. Poza tym na północy i północnym zachodzie Polski wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Na Pomorzu okresami będzie dość silny.