Pogoda na dziś - wtorek, 13.02. Tylko jedna część kraju będzie pogodna

Pogoda na dziś. Wtorek 13.02 upłynie przeważnie pod znakiem słabych opadów deszczu. Miejscami powieje silniejszy wiatr, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek tylko na południowym zachodzie kraju przyniesie pogodą aurę. W pozostałej części Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W północnym pasie Polski, na krańcach wschodnich oraz lokalnie na południu popada słaby deszcz o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 8 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Na północy będzie dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.