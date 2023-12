Pogoda na dziś - wtorek 12.12. Deszcz niemal wszędzie, wysoka wilgotność powietrza

Zapowiada się pochmurny wtorek ze słabymi opadami deszczu. W północnej części Polski w pierwszej części dnia lokalnie pojawią się mgły. Przejaśnienia możliwe są na południu i zachodzie. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku , Sopocie i Gdyni wtorek zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zapowiada się ponury wtorek w Poznaniu . Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie we wtorek możemy spodziewać się pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 978 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczone są opady słabego deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 993 hPa.