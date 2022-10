Pogoda na dziś - wtorek 11.10. Miejscami przydadzą się parasole, do 17 stopni na termometrach

We wtorek aura w Polsce będzie pochmurna. W całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy, a w Bieszczadach - burze z opadami do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi 50-70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 17 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni, w strefie brzegowej rozwijający w porywach do 60 km/h.