Pogoda na dziś - wtorek 11.07. Miejscami przydadzą się parasole. Do 30 stopni na termometrach

Pogoda na dziś - wtorek 11.07

We wtorek aura w większości kraju będzie pogodna. W północno-wschodniej i wschodniej Polsce niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu, a miejscami może przelotnie padać deszcz do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Grzmieć może jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a burze mogą przynieść ze sobą opady do 30 l/mkw. Termometry wskażą od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 28 st. C w centralnych regionach, do 30 st. C na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Wiatr, wiejący z zachodu i północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie w burzach, osiągający w porywach prędkość 70-90 kilometrów na godzinę.