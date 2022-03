Pogoda na dziś - wtorek 1.03. Pogodny, ale i chłodny dzień

Pogoda na dziś. W ciągu dnia należy spodziewać się przewagi pogodnej aury. W ciągu dnia może zachmurzyć się na Podkarpaciu. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 stopni Celsjusza w Lublinie do 6 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.