Pogoda na dziś - wtorek 1.02. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami mróz

Autor:We wtorek będzie pochmurnie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady śniegu, spadnie do trzech centymetrów. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, okresami dość silny, w porywach na zachodzie rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.