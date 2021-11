Pogoda na dziś - Wszystkich Świętych, 1.11. Sporo słońca, choć będą też deszczowe regiony

Pogoda na dzień Wszystkich Świętych zapowiada się następująco: na zachodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie wzrastające do dużego oraz przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju dzień zapowiada się pogodnie, a na wschodzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Z południowego zachodu i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. We wschodnich regionach może okresami przybierać na sile i rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.