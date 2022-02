Pogoda na dziś - środa 9.02. Popada deszcz, temperatura sięgnie 11 stopni

Pogoda na dziś - środa (9.02). Termometry pokażą od 4 do 11 stopni Celsjusza. W wielu regionach popada deszcz, powieje też silniejszy wiatr. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr z południowego zachodu. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.