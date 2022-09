Pogoda na dziś - środa, 7.09. Aura miejscami będzie deszczowa

Pogoda na dziś. Środa 7.09 przyniesie niektórym regionom kraju opady deszczu, a także burze. Na termometrach zobaczymy od 18 do 25 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane.

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południowym zachodzie i południu Polski będzie ono większe, dodatkowo spadnie tam deszcz rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej prognozuje się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.