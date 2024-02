Pogoda na dziś - środa, 7.02. Niekorzystny biomet, od 3 do 10 stopni

W środę czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu na południu i w centrum kraju. Na północy zachmurzenie okaże się duże, możliwe są tam rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem samego śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy i w centrum najwyższa temperatura spodziewana jest o poranku, w ciągu dnia będzie spadać.