Pogoda na dziś - środa, 6.12. W całym kraju poniżej zera stopni, poprószy miejscami śnieg

Środa przyniesie duże zachmurzenie. Na wschodzie prognozuje się większe przejaśnienia, ale padać nie będzie. W pozostałej części kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na zachodzie popada śnieg z marznącym deszczem powodującym gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie dość silny.